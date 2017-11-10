В Оренбурге задержана координатор штаба Алексея Навального

В Оренбурге задержана координатор местного предвыборного штаба Алексея Навального Наталья Трубачева. Она проводила одиночный пикет в парке напротив районного суда с плакатом "Судьям — независимость, честь и совесть!", сообщает "Эхо Москвы в Оренбурге".

Как рассказал адвокат штаба оппозиционера Эльдар Шарафутдинов, к Трубачевой подошли 12 сотрудников полиции, но ни один из них не смог объяснить суть нарушения. Трубачеву, фотографа, который снимал акцию, и ещё одного активиста штаба, снимавшего происходящее на мобильный телефон, увезли в отделение полиции.

Алексей Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Его штабы действуют в 80 городах России, в настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по российским регионам. Сторонники Навального по всей стране сообщают о давлении со стороны властей, а также угрозах и нападениях.