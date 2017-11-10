Писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни

Российский писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет, сообщает газета "Известия". Информацию о смерти Задорнова подтвердила агентству "Москва" ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая.

Ранее стало известно, что артист страдает тяжелым онкологическим заболеванием, и что его прооперировали в Германии в 2016 году.

Задорнов родился в 1948 году. За свою жизнь он опубликовал более десяти книг, выступал в юмористических программах на советском и российском телевидении и удостоился таких премий, как "Золотой теленок" и Кубок Аркадия Райкина, выступал с концертами в России и за рубежом. Особенно широкую известность он получил в годы перестройки. Задорнов, помимо прочего, известен своими изысканиями в области этимологии славянских корней, которые подвергали резкой критике ученые-лингвисты. В последние годы его монологи также содержали резкую критику Запада и в особенности Соединенных Штатов.