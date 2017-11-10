Трамп: будущее не должно зависеть от "фантазий" Ким Чен Ына

Будущее Азиатско-Тихоокеанского региона не должно зависеть от "ядерного шантажа" Северной Кореи и "извращенных фантазий" ее лидера Ким Чен Ына - заявил президент США Дональд Трамп, выступая 10 ноября во Вьетнаме. В своей речи на саммите Азиатского-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в городе Дананг Трамп также заявил, что Соединенные Штаты готовы развивать торговые связи со всеми странами региона на основе "взаимной выгоды".

Председатель КНР Си Цзиньпинь, который выступил после Трампа, заявил о неизбежности глобализации и подчеркнул, что Китай будет продолжать открывать свою экономику для международных инвесторов.

В саммите АТЭС участвуют лидеры около 20 государств региона, в том числе президент России Владимир Путин. Представитель Белого Дома в пятницу сообщила, что официальной встречи между Трампом и Путиным на саммите не будет из-за "несовпадения графиков" президентов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что встреча "в том или ином виде" состоится.