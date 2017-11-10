СМИ: студентов выселят из общежитий на время чемпионата мира по футболу

Вузы ряда городов России планируют в следующем году массово выселять из общежитий студентов, чтобы разместить вместо них сотрудников полиции и Росгвардии на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сегодня сообщает "Коммерсантъ". По данным издания, изменения в учебные программы и расписание экзаменов по рекомендации министерства образования и науки и оргкомитета чемпионата мира по футболу уже вносят в вузах Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска.

В Нижегородской медицинской академии курс "уплотнили" за счет учебных суббот, а в Самарском университете путей сообщения обучение завершат к 1 мая, а сессию решили перенести на август. Сотрудники правоохранительных органов могут занять студенческие общежития с середины мая до конца июля.

Российский студенческий союз (РСС) обратился к главе правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой не выселять студентов из общежитий и не менять сроки обучения. "Ультимативная форма решения проблемы с нарушением прав граждан провоцирует рост социальной напряженности", — говорится обращении. В РСС также отмечают, что студенты фактически не смогут приходить на матчи, поскольку стоимость аренды квартир во время чемпионата мира будет "значительно выше" обычной. Так Нижегородский государственный технический университет выселит на время ЧМ-2018 более 2 тысяч студентов, пишет газета.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Финал состоится в Москве. На время проведения чемпионата в этих городах ужесточат правила регистрации и проведения массовых мероприятий. Все митинги, шествия, демонстрации и другие виды акций, которые не связаны со спортивными событиями, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ. Подобные меры безопасности ранее принимались во время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Тогда президент Путин своим указом в принципе запретил проведение в городе митингов, не связанных со спортивными мероприятиями.