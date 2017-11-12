Три Ленина, или Ильич в тени истории

Актуальность ленинского наследия и роль вождя в революции обсуждаем с историками Сергеем Соловьевым, Владимиром Булдаковым, студенткой Светланой Мироновой, преподавателем лицея НИУ ВШЭ Александром Гиринским, учителем литературы Леонидом Кацвой и писателем Львом Данилкиным.



Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.



Первый раз в эфире в воскресенье, 12 ноября в пять часов вечера.