В Думе готовят систему ограничений для иностранных СМИ

В Госдуме России готовят "систему ограничений для зарубежных СМИ" в связи с законом об иностранных агентах. Эти меры коснутся редакций, который финансируются из-за рубежа. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Накануне стало известно, что телеканал RT, который финансируют российские власти, по требованию американских властей зарегистрируется в США как иностранный агент. Об этом объявила главный редактор канала Маргарита Симоньян. В Министерстве юстиции США эту информацию не комментируют. Симоньян назвала требование властей США "дискриминационным" и пообещала обратиться в суд.

Представители российских властей, в том числе президент Владимир Путин, не раз заявляли, что готовы принять "ответные меры" против работающих в России американских СМИ в случае, если RT будет вынужден зарегистрироваться в США как иностранный агент. В Госдепартаменте США неоднократно подчёркивали, что закон об иностранных агентах в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации.