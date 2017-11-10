WSJ: США предлагают разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев

Соединенные Штаты в ближайшее время представят России план по размещению в зоне конфликта на востоке Украины до 20 тысяч военнослужащих международных миротворческих сил. Об этом, ссылаясь на информированные источники, пишет газета Wall Street Journal. Ожидается, что этот план будет передан российским представителям в ближайшие дни. По утверждению источников издания, план пользуется поддержкой ряда европейских стран, в том числе Франции и Германии.

Официально о наличии подобного плана не сообщается. Соединенные Штаты выступают за отправку миротворцев в Донбасс, в том числе на территории, контролируемые сейчас пророссийскими сепаратистами, и на неконтролируемый Украиной участок украино-российской границы. Кремль также заявляет о поддержке миротворческой миссии, однако настаивает на размещении миротворцев только на линии соприкосновения между украинскими войсками и сепаратистами. Ожидается, что формат миссии станет одним из предметов обсуждения на встрече специального представителя США Курта Волкера и российского представителя Владислава Суркова 13 ноября.

Накануне также стало известно о дипломатических усилиях Канады, направленных на отправку в Донбасс миротворцев. Глава МИД Канады Христя Фриланд сообщила, что обсуждала этот вопрос с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и другими зарубежными лидерами. Оттава поддерживает предложение Украины о размещении миротворцев на украинско-российской границе.