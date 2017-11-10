В США обвинили в домогательствах кандидата в Сенат

Несколько женщин обвинили кандидата от Республиканской партии на выборах в Сенат США от штата Алабама Роя Мура в сексуальных домогательствах в прошлом. Как сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на утверждения предполагаемых жертв, речь идет о домогательствах к девушкам, которым было от 14 до 18 лет, в конце 1970-х годов, когда самому Муру было около 30 лет.

Бывший судья, которому сейчас 70 лет, категорически отвергает обвинения, называя их предвыборной интригой. Однако ряд сенаторов-республиканцев заявили, что в случае, если утверждения женщин верны, Муру необходимо снять свою кандидатуру с выборов, которые намечены на 12 декабря. Такую же позицию, по словам его пресс-секретаря, занял президент США Дональд Трамп.

Рой Мур, имеющий репутацию крайне консервативного политика, ранее одержал победу на республиканских праймериз в Алабаме. При этом президент Трамп поддерживал другого кандидата.

В четверг также стало известно об обвинениях в домогательствах в адрес комика Луи Си Кея. По крайней мере пять женщин утверждают, что Луи Си Кей мастурбировал в их присутствии. Телеканал HBO уже отказался от сотрудничества с комиком.

В последние недели в США разгорелось несколько громких скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах, в том числе к несовершеннолетним. Наиболее известные из тех, в чей адрес были высказаны обвинения, – кинопродюсер Харви Вайнштейн и актер Кевин Спейси.