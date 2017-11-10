В Магадане шеф-редактора ТВ уволили после критики городских властей

Шеф-редактор новостей магаданской телекомпании МТК Вячеслав Филогриевский был уволен после критики работы городских служб. Официальной причиной расторжения договора в телекомпании, подконтрольной администрации города, назвали "дисциплинарные нарушения". Филогриевский сообщил порталу "Сибирь.Реалии" (проект Радио Свобода), что решение отстранить его от эфира было принято мэром города.

"Вероятно, последней каплей стал выпуск моего личного видеоблога, где в беседе с гостем мы раскритиковали работу налоговой службы. Это не понравилось мэру, о чем он мне лично заявил. Перед этим меня мэр также вызывал "на ковер" за то, что мы его не сняли на фоне детей, которых отправляли в детский лагерь. Как он мне сказал, это "лучший пиар, который может быть", а мы, мол, лишили его политических очков. Я считаю, что увольнение связано с тем, что я не пиарил власть так, как этого хотел мэр, с моей критикой на собственном youtube-канале", – заявил Филогриевский.

Сейчас экс-редактор готовит документы для подачи иска в суд, так как считает увольнение незаконным.

Мэр Магадана Юрий Гришан заявил корреспонденту "Сибирь.Реалии", что не владеет ситуацией, при этом считает дело об увольнении редактора новостей "служебным, а не политическим вопросом". В телекомпании комментировать увольнение сотрудника отказались, сославшись на нерезонансность произошедшего.

В апреле 2017-го свой должности лишился главный редактор газеты "Вечерний Магадан" Андрей Гришин. По его словам, написать заявление "по собственному" чиновники мэрии посоветовали после поста в Facebook. В нем он раскритиковал представителя России в ООН Владимира Сафронкова и посоветовал дипломатам МИДа России купить остроносые туфли и семечки.