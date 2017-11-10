Адвокат заявил о тяжелом состоянии Станислава Клыха

Адвокат и родственники находящегося в России в заключении украинца Станислава Клыха утверждают, что состояние его здоровья в последние месяцы ухудшилось.

По словам адвоката Ильи Новикова, в сентябре Клых на несколько дней впал в кому. Мать Клыха, которая посещала сына в конце сентября, говорит, что тогда он находился в сознании, однако в крайне тяжелом состоянии. Актуальной информации о состоянии здоровья Клыха у адвоката нет, однако он уверен, что оно "не может быть хорошим".

Новиков надеется, что Клыха посетят сотрудники консульства, поскольку информацию адвокатам и семье не сообщают.

Два месяца назад стало известно, что Клыха перевели из тюрьмы в больницу Магнитогорска. Официально родных не оповестили о диагнозе.

В России Станислав Клых осужден на 20 лет. Его признали виновным в участии в военных действиях против российских федеральных сил во время войны в Чечне в 1994 году. Клых отвергает обвинения. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.