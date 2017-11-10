Учительница ударила школьника книгой по духовно-нравственной культуре

В Пермском крае учительница сельской школы во время урока ударила пятиклассника учебником по основам духовно-нравственных культур. Об этом сообщается на сайте местного уполномоченного по правам ребенка.

Жалоба на учительницу поступила в онлайн-приемную детского омбудсмена от родителей. Подробности инцидента не сообщаются, но известно, что он произошел в октябре. Прокуратура и министерство образования Пермского края инициировали проверку.

В аннотации к учебнику "Основы духовно-нравственной культуры народов России" для пятого класса говорится, что он "даёт возможность расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей многонациональной страны".