КС подтвердил запрет на участие в выборах кандидатов с судимостью

Конституционный суд России не принял к рассмотрению жалобу на норму закона, по которой граждане с непогашенной судимостью не могут быть избранными на выборах. Суд сослался на то, что конституционность ограничения пассивного избирательного права осужденных ранее уже была подтвержедена. Об этом сообщает "Интерфакс".

Жалобу подавал Сергей Казаков, баллотировавшийся на муниципальных выборах в 2008 году. Его регистрацию отменили из-за того, что его признали виновным в получении взятки и осудили условно. Позднее его судимость была снята. В жалобе Казаков утверждал, что это не соответствует Конституции, поскольку, таким образом, устанавливаются долговременные ограничения прав.

Согласно норме закона, в выборах не могут участвовать граждане, приговоренные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. При этом даже при погашении или снятии судимости участвовать в выборах нельзя в течение 10 лет.

Именно из-за этой нормы, по утверждению властей, на выборах президента России в 2018 году не может баллотироваться оппозиционер Алексей Навальный. В мае этого года суд после повторного рассмотрения дела "Кировлеса" вновь приговорил Навального к пяти годам условного лишения свободы, признав его виновным в "хищении средств". Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее признал этот приговор неправосудным. Оппозиционер намерен вновь обжаловать решение российского суда.