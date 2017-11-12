Повелители мух

На юго-востоке Подмосковья местные жители противостоят тайской корпорации Charoen Pokphand Foods, намеревающийся построить комплекс на 180 тысяч свиней в Серебряно-Прудском районе. В субботу в Серебряных Прудах состоялся митинг протеста, собравший несколько сотен человек. В Национальной мясной ассоциации в разговоре с Радио Свобода отметили, что компании Charoen Pokphand Foods стоит выбрать: или лучше работать с населением, или строить за пределами Московской области.

Поросячьи запахи

"Они хотят утопить район в поросячьем дерьме, мы этого не допустим!" – в привычной для себя митинговой манере высказывается подмосковный политик Николай Дижур. Он – депутат в подмосковном Чехове от "Яблока", но с удовольствием цитирует Владимира Путина и руководит собственной организацией – Гражданским форумом местного самоуправления.

Дижур обвиняет подмосковных чиновников в коррупции и заявляет о желании побороться на выборах за пост губернатора Московской области. Он организует акции протеста в разных районах области: например, координировал голодовку местных жителей в Чеховском районе, приведшую к закрытию мусорного полигона «Кулаковский» этим летом. Новый противник Дижура – тайские мясопроизводители.

Газета Дижура "Долой" посвятила спецвыпуск ситуации с будущим свинокомплексом. 10 тысяч экземпляров газеты теперь раздают на пикетах в Серебряно-Прудском районе Подмосковья, а субботу в десятитысячном поселке Серебряные Пруды состоялся митинг.

"Извините меня, пахнет, пахнет невозможно", – рассказывает Радио Свобода редактор издания "Серебряно-Прудский вестник" Галина Бударова об уже действующем свиноводческом комплексе Charoen Pokphand Foods рядом с деревней Клемово, тоже расположенном в этом районе Подмосковья.

Комплекс в Клемово – менее чем на 30 тысяч свиней. Так как новый планируется на 180 тысяч, местные жители делают мрачные предположения о том, как у них будет пахнуть в будущем, а также опасаются попадания отходов в почву и в находящуюся рядом со стройкой реку Мордвес.

По словам Бударовой, свиноводческий комплекс в Клемово – не самый привлекательный работодатель для местных жителей. И если новый свинокомплекс появится в Серебряно-Прудском районе, можно предположить, что рабочих для него придется нанимать откуда-то со стороны.

Один из организаторов субботнего митинга, Елена Петрова, рассказала Радио Свобода, что у неё в собственности – дом и сорок соток земли в деревне Титеево, из её окна видно стройку нового свинокомплекса. Она говорит, что у корпорации есть результаты неких общественных слушаний, участники которых высказались за строительство, но жители Титеево на этих слушаниях не были, и сейчас собирают подписи против свинокомплекса.

По данным Петровой, пока строительство проходит согласование, но на месте стройки уже бурят скважины. "На стройку построили дорогу – у нас таких хороших дорог никогда не было", – отмечает она.

Рядом с будущим свинокомплексом люди пользуются водой из колодцев. Если его построят, это может перестать быть безопасным. Свиной навоз, в отличие от коровьего, достаточно вреден для почвы. Его переработка занимает более месяца, для неё необходимы специальные технологии. То есть массовая утечка свиного навоза, если она произойдет, действительно будет экологически вредной.

"Я представляю, что будет с местными стариками, когда в деревню на лето им перестанут привозить внуков. Всё вокруг вымрет", – резюмирует Петрова.

Тайский инвестор

Charoen Pokphand Foods – большая сельскохозяйственная корпорация из Таиланда, российский офис её находится в городе Луховицы Московской области, недалеко от Серебряных Прудов. В Московской области тайская корпорация производит комбикорма (она считается одним из мировых лидеров этого рынка) и выращивает свиней.

Комплекс на 180 тысяч свиней Charoen Pokphand Foods пытались в прошлом году построить в Зарайском районе Московской области – недалеко от Луховиц. Но правительство Московской области запретило это делать после четырехтысячного митинга протеста в Зарайске. Тогда в адрес Charoen Pokphand Foods звучали обвинения в нарушении экологических стандартов на предприятиях в Нижегородской области и в том же Луховицком районе Подмосковья.

После того, как корпорации не дали построить свиноводческий комплекс в Зарайском районе, она заявила о намерении всё же реализовать этот проект на юго-востоке Московской области, на расстоянии не более 120 километров от своего комбикормового завода в Луховицах. Но на территориях, не так плотно заселенных, как Зарайский район. Серебряно-Прудский район, на самой границе Московской и Рязанской областей, этим условиям удовлетворяет.

В январе глава администрации Серебряных Прудов Олег Павлихин заявил, что в строительство свинокомплекса тайцы вложат 3,7 миллиарда рублей. Бюджет Московской области (видимо, ежегодно) будет получать с него 49 миллионов рублей налогов, а районный бюджет – 7,1 миллиона.

Имидж и логистика

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил в разговоре с Радио Свобода, что строительство новых животноводческих комплексов в России нередко сопряжено с протестами местных жителей.

Жители опасаются вони и вредных выбросов, но, по словам Юшина, современные технологии позволяют строить животноводческие комплексы, от которых пахнет меньше, чем от любого деревенского хозяйства, где разводят скот и птиц. И сами компании заинтересованы в том, чтобы на их предприятиях не воняло: чтобы их работники могли нормально трудиться.

По словам Юшина, комплекс на 180 тысяч свиней, конечно, очень большой для мировой практики, но не для России. Если в других странах свиней выращивают фермерские хозяйства, то в России строят большие животноводческие комплексы. В планирующемся в Серебряно-Прудском районе комплексе будет 6 тысяч свиноматок, тогда как обычно в России держат 2,5-5 тысяч свиноматок.

Юшин отмечает, что Подмосковье – специфический регион, где много работающих в Москве людей, не заинтересованных ни в каком сельском хозяйстве. Для Charoen Pokphand Foods логистически выгодно иметь производства в Московской области, но тайцам нужно либо лучше работать с местным населением, либо уходить в другие российские регионы, где гораздо больше нужны и инвестиции, и рабочие места.

Получить комментарий у руководства администрации поселка Серебряные пруды Радио Свобода не удалось – по телефону администрации ответили, что руководство в отпуске. PR-директор российского филиала Charoen Pokphand Foods Дмитрий Штыков на момент публикации не ответил на звонки и SMS от Радио Свобода, а также не прислал свой комментарий по электронной почте.