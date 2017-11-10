У Британии есть 2 недели, чтобы внести ясность в переговоры по "Брекзиту"

Евросоюз в течение двух недель ожидает от Великобритании ясности относительно ее позиции по ряду вопросов, связанных с ее выходом из Евросоюза - в частности, о границе между Северной Ирландией и Ирландией и о размере финансовых обязательств, которые Лондон должен будет взять на себя в связи с так называемым "Брекзитом".

Об этом заявил в пятницу руководитель делегации ЕС на переговорах с Британией Мишель Барнье - после очередного раунда переговоров, который прошел в Лондоне. По словам Барнье, на саммите ЕС 14-15 декабря можно будет принять решение о переходе к следующей фазе переговоров - о торговых отношениях - только в том случае, если будут решены вопросы, которые обсуждаются сейчас.

Британский премьер Тереза Мэй ранее заявляла о готовности к уступкам, в частности, по вопросу о финансовых обязательствах, связанных с выходом из ЕС. Однако сумма, называемая представителями Евросоюза - около 60 миллиардов евро - представляется ей завышенной.

Мэй в пятницу еще раз подтвердила приверженность ее кабинета в любом случае обеспечить выход Британии из ЕС к 29 марта 2019 года. Однако существует вероятность, что Великобритании и ЕС не удастся к этой дате об условиях так называемого "Брекзита".