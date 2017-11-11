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В Москве, в районе Люблино 4 ноября прошла согласованная акция националистов "Русский марш".
Полиция не разрешила организаторам развернуть баннеры, после чего часть участников покинула акцию. В прошлом на "Русские марши" приходили до 30 тысяч человек, в этом году – несколько сот.
Шествие закончилось митингом. Несколько десятков человек были задержаны.
Как проходил "Русский марш" – в фильме Максима Пахомова "Русские не ругаются".
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