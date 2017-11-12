Харрасмент и публичность. Эфир в 18.05

Зачем понадобилось обществу разоблачение почтенного американского продюсера Харви Вайнштейна в качестве сексуального манипулятора и насильника? Голливудский скандал как публичное предложение пересмотреть основы власти “богатого белого взрослого мужчины”. Почему насилие постоянно воспроизводится? Закрытость и несменяемость сред и элит в постмодерном обществе, харрасмент как системное явление в этой структуре. Профилактика харрасмента: социальная мобильность, профессиональная компетентность, создание ситуации “потерять все” для насильника. Гегемония власти и подавленная маскулинность, власть и свобода. Состояние гендерного сознания в России и в Америке. Прошлогодний флеш-моб жертв насилия в facebook “Я не боюсь сказать”. Уровень насилия против женщин в стране. Невидимое насилие. Насилие как последствие семейной травмы. Политическое действие по освобождению от государственной и семейной “вертикали насилия” как финал постсоветского проекта.

Надя Плунгян, художественный критик, феминистка; Ольга Здравомыслова, социолог, исполнительный директор Горбачев-фонда, вице-президент клуба Раисы Горбачевой; Алена Садикова, директор кризисного центра "Китеж" для женщин, пострадавших от насилия; Оксана Васякина, поэт, феминистка, общественный активист.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова