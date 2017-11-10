Путин и Трамп в Дананге обменялись рукопожатием

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обменялись рукопожатием, поприветствовав друг друга в начале официального обеда, посвященного открытию саммита стран – участниц Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества во Вьетнаме.

Короткая встреча стала первой для двух лидеров в ходе саммита, так как глава Белого дома в пятницу не участвовал в двух заседаниях глав делегаций. Во время обеда Трамп и Путин сидели недалеко друг от друга – их разделяли шесть человек.

Накануне Белый дом попытался положить конец слухам о том, что президент США Дональд Трамп может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме.

Оба лидера находятся на саммите и, возможно, успеют некоторое время пообщаться, однако отдельных переговоров по существу не будет, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Трампом состоится в кулуарах форума.