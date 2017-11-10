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В Германии обнародована международная часть коалиционного соглашения

Ангела Меркель приветствует победу своей партии на выборах 24 сентября 2017

В Германии политические партии, рассчитывающие на участие в коалиционном правительстве, подчеркнули свою приверженность Североатлантическому договору и трансатлантическим узам, заявив одновременно, что хотели хороших отношений с Россий. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на проект заявления, с которым ознакомились журналисты.

Трёхстраничный документ будет рассмотрен рассмотрен консерваторами канцлера ФРГ Ангелы Меркель, бизнес-ориентированными членами партии Свободных демократов и партией Зелёных. Проектом предусматривается широкое соглашение о совместных усилиях по избавлению мира от ядерной угрозы и дипломатические шаги в сторону ядерного разоружения.

В проекте совместного заявления говорится, что партии-участницы коалиционного соглашения согласились добиваться сокращения экспорта оружия и готовы инициировать разработку "общей европейской политики в области экспорта оружия".

В документе подчёркивается важность междуанародной торговли и содержится призыв укреплять роль Всемирной торговой организации.

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