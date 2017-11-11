Трамп и Путин подписали совместное заявление по Сирии

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в совместном заявлении по Сирии договорились продолжить совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" до тех пор, пока она не будет побеждена. Об этом говорится в совместном заявлении президентов России и США. Оно подписано в кулуарах саммита стран – участниц Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества во Вьетнаме.

Оба лидера также подтвердили свою приверженность независимости и территориальной целостности Сирии. Путин и Трамп заявили, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, окончательное урегулирование должно быть в рамках Женевского процесса. Окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, отмечается в заявлении.