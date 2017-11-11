Антидопинговое агентство получило новые данные о российских спортсменах

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило файл допинг-проб российских спортсменов с января 2012 по август 2015 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Агентство отмечает, что получило доступ к базе данных в конце октября и занимаются ее изучением. Специалисты WADA представят данные проведённого анализа данных на заседании исполнительного комитета организации, который пройдет 15 и 16 ноября.

Газета The New York Times отмечает, что файл с результатами допинг-тестов агентство получило через некого "информатор", а не через официальные каналы.

В июле 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад о массовом применении запрещенных препаратов в российском спорте – с попустительства властей. Россию обвиняют в систематических манипуляциях с допинг-пробами и применении допинга рядом российских спортсменов на зимних Играх 2014 года в Сочи. В частности, результатом этого расследования стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. 5-7 декабря Международный олимпийский комитет примет решение о штрафных мерах в отношении России вплоть до отстранения российской сборной от участия в зимней Олимпиаде в феврале 2018 года.