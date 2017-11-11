Мадрид подозревает хакеров в искажении новостей о Каталонии

Хакеры из России и Венесуэлы занимаются искажением и неверной интерпретацией информации, связанной с Каталонией и Испанией. Об этом сообщила министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль, передает El Pais.

По данным министра, в частности, злоумышленники публиковали ложные новости - например, о том, что в Каталонии перестали преподавать испанский язык. При этом де Коспедаль отметила, что информации о причастности российских властей к кибератакам, которые шли с территории России, пока нет.

На сегодняшнем заседании совета министров иностранных дел Евросоюза Испания намерена поднять вопрос о возможном вмешательстве российских хакеров в ситуацию в Каталонии.

Ранее газета La Vanguardia сообщила, что хакеры из международной группировки Anonymous взломали сайт Конституционного суда Испании. Это произошло перед заседанием суда, на котором Мадрид лишил власти Каталонии полномочий. После этого хакеры организовали кампанию под лозунгом "Освободим Каталонию".

После референдума о независимости в Каталонии власти Испании ввели в провинции прямое правление. Региональное правительство и парламент отправили в отставку. Конституционный суд Испании признал декларацию о независимости автономии недействительной.