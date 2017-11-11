WSJ: Флинну предлагали $15 млн за помощь в экстрадиции Гюлена

Бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну и его сыну Майклу Флинну-младшему предлагали 15 миллионов долларов за помощь в экстрадиции оппозиционного религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена из США в Турцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Собеседники издания рассказали, что представители турецких властей встречались с экс-советником Трампа в декабре прошлого года. По словам одного из источников, на встрече обсуждалась возможность транспортировки Гюлена на частном самолете в тюрьму в Турцию. The Wall Street Journal не располагает информацией о том, получил ли Флинн от Анкары какие-либо деньги.

Газета отмечает, что встреча Флинна с представителями Турции стала предметом расследования со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера. При этом адвокаты Флинна назвали сведения The Wall Street Journal ложными.

Анкара обвиняет Гюлена в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Его также считают участником террористической организации, которую он якобы возглавляет.

Флинн покинул пост помощника президента США по национальной безопасности в феврале 2017 года. Это произошло после того, как стало известно, что он обсуждал антироссийские санкции с послом РФ Сергеем Кисляком – до избрания Трампа президентом. Так Флинн стал одной из центральных фигур в расследовании возможного влияния Кремля на президентскую кампанию в США в 2016 году.