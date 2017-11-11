В Петербурге прошла акция в защиту Европейского университета

В Санкт-Петербурге в субботу прошел митинг в защиту Европейского университета, лишившегося образовательной лицензии по решению Рособрнадзора. Акция была согласована с властями и организована совместными усилиями студентов и преподавателей городских вузов, а также активистами инициативных групп и профсоюзами.
Митинг посетила телеведущая Ксения Собчак, ранее заявившая о намерении участвовать в президентских выборах. Она назвала "позором" ситуацию с лишением лицензии университета, который Собчак охарактеризовала как один из лучших гуманитарных вузов страны.
Мероприятие также было посвящено общим проблемам науки и образования в Петербурге и России. В руках его участников были плакаты с лозунгами "Образование не товар, а право" и "Жадные руки — прочь от науки".
В конце октября студенты Европейского университета провели шествие с требованием восстановить учебный процесс. При этом они были в костюмах привидений и с табличками "Придавило коробками с отчетами для Рособрнадзора" и "Умер, не дождавшись защиты".
В начале октября Европейский университет в Петербурге изменил свой статус с вуза на научно-исследовательский институт. В конце сентября Рособрнадзор отказал университету в получении новой образовательной лицензии. От прежней вуз отказался сам, когда проиграл все суды Рособрнадзору, хотя само ведомство признавало, что вуз устранил все его претензии.
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