В Берлине появилась инсталляция в память об Алеппо

Инсталляция в память о разрушенном Алеппо появилась в центре Берлина. Ее установил немецкий художник сирийского происхождения Манаф Халбуни.
Несколько автобусов стоят вертикально у Бранденбургских ворот и "смотрят" фарами в небо. По замыслу художника, они должны напоминать, как жители Алеппо прятались от обстрелов именно за автобусами.
Халбуни уже представлял свою инсталляцию в Дрездене в феврале. Там против неё выступали ультраправые активисты из партии "Альтернатива для Германии".
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