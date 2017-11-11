CIT: Захарченко наградил замглавы Генштаба РФ за помощь "ДНР"

Лидер вооруженных сепаратистов на востоке Украины Александр Захарченко наградил "за весомый личный вклад в становление и развитие ДНР" заместителя главы российского Генштаба Сергея Истракова. Об этом сообщила независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на фотографию приказа о награждении.

Должность и звание в документе не указаны, но фамилия, имя и отчество полностью совпадают. Текст распоряжения о вручении Истракову наградных часов доступен на официальном сайте так называемой ДНР.

В Министерстве обороны Украины Сергея Истракова называют лично ответственным за ведение боевых действий на территории Украины в 2014 году. Официальная Москва неоднократно отрицала участие действующих российских военнослужащих в вооруженных столкновениях в Донбассе, а также оказание военной помощи сепаратистам.