Польша сегодня отмечает 99-ю годовщину своей независимости

Многотысячные марши, богослужения, концерты - в Польше отмечают День независимости – 99 лет назад поляки приступили к восстановлению независимости своей страны. Рассказывает Алексей Дзикавицкий.

Празднования начались с богослужения за Отчизну и возложения венков к могиле неизвестного солдата в столице с участием президента Анджея Дуды:

– Мы должны помнить о том, какова была цена независимости и свободы. Нельзя забывать, что независимость не дана раз и навсегда, – сказал президент.

Что касается уличных демонстраций, то только в Варшаве их прошло более десятка, самая представительная – многотысячный (около 50 тысяч участников) марш патриотов под девизом "Нам нужен Бог!".

Организатор Марша Роберт Бонкевич сказал:

– Польша является бастионом христианства, веры, которая в нынешней Европе разрушается. Отсюда девиз "Нам нужен Бог!"

В нынешнем году на пути следования демонстрации в Варшаве на перекрестках были установлены бетонные заграждения во избежание террористических актов с использованием автомобилей.

Демонстрации, митинги и концерты прошли по всей стране – в Кракове свои мероприятия при участии руководителя правительства, спикеров Сейма и Сената провела правящая в Польше партия "Право и справедливость".

Оригинальный подарок полякам подготовило посольство США в этой стране. Американские дипломаты записали видеоролик, в котором по-польски отвечают на вопрос что они больше всего любят в Польше.

В лидерах оказались кухня и музыка, причем как классическая, так и современная.

11 ноября – день окончания Первой мировой войны – принято считать в Польше днем окончания 123-летнего периода неволи, когда власть в стране перешла в руки Юзефа Пилсудского и началось строительство Второй республики, которая просуществовала до 1939 года.