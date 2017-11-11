Телеведущий Борис Ноткин покончил с собой

Ноткина нашли мертвым в подмосковном поселке Рождествено. В пресс-службе МВД по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины 1942 года рождения. Источник «Интерфакса» пояснил, что речь идет о телеведущем Борисе Ноткине. Информированный собеседник агентства уточнил, что Ноткин совершил самоубийство. По его словам, телеведущий был тяжело болен.

Тело Ноткина нашла жена. Рядом с погибшим на полу в его кабинете лежало ружье и предсмертная записка. Лицензию на оружие, по информации Mash, он получил за несколько недель до смерти, Ноткин сказал родным, что оружие нужно ему для самообороны.

Борису Ноткину было 75 лет. Он был одним из руководителей канала ТВ Центр, ведущим программы "Приглашает Борис Ноткин" на этом же телеканале.

Ноткин родился 13 августа 1942 года. В 1989 году руководство программы "Добрый вечер, Москва" обратило внимание на статью журналиста о неэффективности советской медицинской пропаганды. В программу его сначала пригласили как гостя, однако через неделю после эфира позвали туда ведущим. Ноткин вел "Добрый вечер, Москва" до 1994 года. С 1990 года по 1997 год он был ведущим в программе "Лицом к городу". С сентября 2000 года он вёл своей проект под названием "Приглашает Борис Ноткин", который выходил в эфир до 2015 года, сообщил телеканал "Дождь".