ЦРУ США: "оценка российского вмешательства не изменилась"

ЦРУ США подтвердило информацию о вмешательстве России в американские выборы. Ранее президент США Дональд Трамп, во время визита во Вьетнам, сообщил журналистам, что склонен доверять словам Владимира Путина о непричастности Кремля к вмешательству в президентскую избирательную кампанию 2016 года. Трамп выразил надежду, что благодаря "правильной химии" в его отношениях с Путиным, обоим лидерам удастся решать проблемы. Беседуя с журналистами на борту президентского самолёта во время азиатского турне, Трамп сказал о Путине, что российский лидер не делал того, в чем его обвиняют американские спецслужбы.

В заявлении официального представителя ЦРУ говорится, что директор этого ведомства (Майк Помпео. – Ред.) всегда поддерживал и поддерживает выводы разведывательного сообщества, изложенные в январе 2017 в докладе "Оценка российской активности и намерений в недавних выборах в США". "Оценка спецслужб в том, что касается российского вмешательства, не изменилась", цитирует заявление "Голос Америки".

В субботу с критикой в адрес президента США выступил высокопоставленный демократ в комитете по разведке Конгресса США Адам Шифф. По его словам, "президенту не удастся никого обмануть". Трамп понимает, что русские вмешались, "взламывая и распространяя сообщения электронной почты его оппонента, а он во время кампании вновь и вновь пользовался плодами этого вмешательства", говорится в заявлении Шиффа.