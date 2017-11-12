Дональд Трамп прибыл на Филиппины для участия в саммите АСЕАН

Президент США Дональд Трамп прибыл на Филиппины для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Сегодня Трамп посетит прием, который президент Филиппин Родриго Дутерте устраивает в честь 50-летия АСЕАН.

В Маниле несколько сотен человек приняли участие в акции против визита Трампа. Протесты в столице Филиппин начались 10 ноября. Сегодня протестующие пытались прорвать полицейское оцепление у американского посольства. Средства массовой информации отмечают, что полиция применила водометы для разгона демонстрантов.

Филиппины – последняя страна, которую посетит Трамп во время поездки по Азии. Ранее президент США посетил Японию, Китай, Южную Корею и Вьетнам.