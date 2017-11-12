Принц Чарльз возложил венок к мемориалу вместо Елизаветы II

В Лондоне наследник британского престола принц Чарльз провел ежегодное Поминальное воскресенье, посвященное памяти жертв Первой мировой войны. Ранее на протяжении более шести десятилетий эту церемонию проводила его мать – королева Елизавета II. 91-летняя королева наблюдала за церемонией у мемориального комплекса с балкона, стоя рядом с 96-летним супругом принцем Филиппом и невесткой герцогиней Корнуольской Камиллой.

Королева начала "сокращать" уровень своего участия в церемониальных мероприятиях после 65 лет пребывания на престоле и в этот раз попросила своего сына возложить венки из маков от ее имени.

Британские политические лидеры, в том числе премьер-министр Тереза Мэй, и представители стран Британского Содружества также присутствовали на церемонии в центре Лондона, на Уайтхолле, и возложили венки к каменному памятнику в Портленде с надписью "славным мертвым". Тысячи военнослужащих, ветеранов и представителей общественности собрались в холодный, но солнечный день, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне и в последующих конфликтах, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Принц Уэльский уже в третий раз выполняет этот церемониал. Однако в предыдущие два раза он возлагал венки, когда Елизаветы II не было в стране.