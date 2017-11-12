Джихаддисты восстановили контроль над городом Абу-Кемаль в Сирии

Экстремисты из группировки "Исламское государство" (запрещенной в России и других странах) восстановили контроль над стратегическим приграничным городом Абу-Кемаль на юго-востоке провинции Дейр-Зор, после того, как в воскресенье они захватили позиции войск сирийской армии, верной президенту Башару Асаду. Об этом сообщает Центр мониторинга прав человека, базирующийся в Лондоне. Сирийские правительственные войска отступили от города Абу-Кемаль под напором исламистов, окруживших город. В сообщениях отмечается, что в окрестностях Абу-Кемаль идет жестокое сражение, поскольку сирийские военные и их сторонники пытаются вернуть утраченные позиции, проводя контратаки.

В четверг солдаты сирийской армии, поддерживаемые союзниками, сломали оборонительные линии ИГ в Абу-Кемале, вошли в город и освободили последний крупный бастион джихаддистов в Сирии. После победы они начали очищать город от террористов. Источник в зоне боевых действий сообщает, что сирийские войска осадили экстремистов ИГ на обширной области после встречи с иракскими войсками на границе.