Курды передали России чеченских женщин и детей, найденных в Ракке

Курдские власти на севере Сирии в воскресенье передали России чеченских женщин и детей, найденных в городе Ракка, который был отбит в октябре у джихадистов. Об этом сообщает корреспондент Агентства Франс пресс.

"Мы официально передаем семьи "Исламского государства" российскому государству", - заявил журналистам Нури Махмуд - пресс-секретарь Курдских подразделений по защите народа в Камишли в северо-восточной провинции Хасакех. По словам Абдель Карима Амра, представителя курдских властей в этом районе, который говорил с Франс-пресс, они "передали российских граждан, чьи руки не были запятнаны кровью сирийцев". Он сообщил, что 13 женщин и 29 детей были переданы российским чиновникам.

Курдские и арабские бойцы поддерживаемого США Союза Сирийских демократических сил объявили 17 октября, что полностью овладели Раккой, фактической столицей группировки "Исламское государство" в северной Сирии.

После подъема в 2014 году и завоевания обширных площадей на территории в Сирии и Ираке группировка создала так называемый "халифат", который привлек тысячи иностранных боевиков, в том числе из Чечни.