В Псковской области на выборах главы района победил "яблочник"

В Псковской области на выборах главы Гдовского района победил кандидат от партии "Яблоко" Юрий Павлов, который набрал более 50 процентов голосов. Об этом сообщил в телеграм-канале лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг. Как передает корреспондент Радио Свобода Светлана Прокопьева, официально результаты выборов пока не объявлены.

Партию власти на выборах представлял Николай Капитонов, временно исполнявший обязанности главы района. Предыдущий глава единоросс Михаил Разумнов досрочно ушел в отставку после возбуждения против него уголовного дела. До победы на выборах Юрий Павлов возглавлял администрацию города Гдова.

Гдовский район стал вторым муниципалитетом в России, где на выборах победил кандидат от партии "Яблоко". Первый также находится в Псковской области: это Плюсский район, который в сентябре возглавил Виталий Аршинов.