В Иране жертвами землетрясения стали более 140 человек

В Иране в результате землетрясения, произошедшего в воскресенье вечером, погибли более 140 человек, около 900 – ранены, сообщают иранские СМИ.

Полноценные спасательные работы начались только с рассветом. Возможно, под завалами ещё остаются люди. Работу спасателей осложняют оползни, сообщает Би-би-си. В некоторых населенных пунктах отключена электроэнергия, нет связи. Это – малонаселенный район, в котором, по данным ООН, проживают около 19 тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в воскресенье вечером в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака. Эпицентр землетрясения находился в ста километрах от иракского города Сулеймания. Подземные толчки ощущались также в иракских провинцияхЭрбиль, Халабджа и Дохук, где проживают преимущественно курды. Отголоски землетрясения почувствовали и жители Багада, передает Франс пресс. По данным иракских властей, погиб один человек, 50 пострадали.