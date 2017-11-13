РБК: Путин "определился" с намерением баллотироваться на новый срок

Владимир Путин "определился, что будет участвовать" в президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника.

В Кремле есть несколько сценариев того, как и когда Путин объявит о намерении баллотироваться на новый президентский срок. По словам собеседников издания, это может произойти до того, как Совет Федерации назначит выборы или после. По закону, решение о кампании должно быть принято с 7 по 17 декабря. Как рассказал близкий к Кремлю источник, скорее всего, это будет сделано до съездов "Единой России" и Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые намечены на вторую половину декабря. При этом есть и другой сценарий, согласно которому о своих планах Путин заявит в самом начале января.

Сегодня же появились сообщения, о том, что в Кремле обсуждают возможность переноса с декабря на февраль будущего года послания президента России Федеральному собранию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Администрации президента. Еще два близких к Кремлю источника подтвердили изданию эту информацию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг это сообщение.

Это будет первый случай, когда глава государства не зачитает послание в течение текущего года, отмечает РБК. Эксперты издания, не исключают, что перенос послания может быть связан с президентской кампанией Путина.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О своем намерении баллотироваться ранее заявили Алексей Навальный, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель "Яблока" Григорий Явлинский, а такжетелеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как "кандидата против всех". Владимир Путин пока официально не объявлял о своем выдвижении на новый срок.