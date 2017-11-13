Стивен Мнучин: Минфин США сосредоточен на санкциях против РФ

Работа Министерства финансов США сосредоточена на применении санкций в отношении России. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

Мнучин отметил, что для США пришло время "двигаться дальше" и закончить дискуссии о вмешательстве России в ход прошлогодних президентских выборов. Мнучин добавил, что, согласно конфиденциальной информации, к которой он имел доступ, вмешательство Москвы не оказало влияния на выборы.

По мнению главы Минфина, американцам стоит сосредоточиться на более важных для них вопросах - налоговой реформе, внешней политике и национальной безопасности.

В США действует закон, направленный на ограничительные меры против России за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в 2016 году, агрессию на Украине и поддержку режима президента Сирии Башара Асада