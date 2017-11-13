В грузинском правительстве прошли перестановки

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отправил в отставку министра внутренних дел Георгия Мгебришвили и назначил на его пост бывшего министра экономики Георгия Гахария.

Грузинский премьер сообщил на специальном брифинге о других важных изменениях в правительстве и анонсировал обращение к парламенту для получения вотума доверия новому составу кабинета мининстров.

Георгия Мгебришвили на посту министра внутренних дел сменит министр экономики, в прошлом успешный бизнесмен, юрист Георгий Гахария. Министерство экономикивозглавит бывший министр финансов Дмитрий Кумсишвили, а министром финансовназначается бывший руководитель компании "Грузинская железная дорога" Мамука Бахтадзе. Кроме того, служба внешней разведки интегрируется в службу госбезопасности.

Премьер-министр принял решение упразднить пост госминистра по европейской и евроатлантической интеграции. Эту функцию теперь будет выполнять соответствующий департамент МИД.

Поскольку изменения коснулись шести министерств из восемнадцати, а это треть состава правительства, премьер, согласно конституции, в ближайшее время обратится в парламент за вотумом доверия новому правительству.

