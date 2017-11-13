Трамп и Дутерте провели встречу в Маниле

Президент США Дональд Трамп и президент Филиппин Родриго Дутерте на переговорах в Маниле "коротко" обсудили нарушения прав человека. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Представитель Дутерте в свою очередь заявил, что вопрос прав человека на переговорах Трампа и Дутерте вообще не поднимался.

Другие темы встречи президентов США и Филиппин – борьба с терроризмом и развитие торговых связей.

Дутерте обвиняют в расправах без суда и следствия над подозреваемыми в наркоторговле. Утверждается, что в ходе рейдов с прошлого года в стране были убиты около четырёх тысяч человек. Правозащитники настаивали, чтобы президент США в беседе с Дутерте четко заявил о недопустимости нарушений прав человека. Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с президентом Филиппин.

Вчера Дутерте спел для Трампа на торжественном приёме и сказал, что сделал это по приказу главнокомандующего Соединенных Штатов.

Трамп прибыл на Филиппины для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В Маниле несколько сотен человек приняли участие в акции против визита Трампа. Филиппины – последняя страна, которую посетит Трамп во время поездки по Азии. Ранее президент США посетил Японию, Китай, Южную Корею и Вьетнам.