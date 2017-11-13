Февраль вместо декабря?

Сразу три "инсайда" о возможных планах Путина появились в понедельник в РБК. Во-первых, названа предположительная дата "большой" пресс-конференции - 14 декабря. Во-вторых, наоборот, в тумане оказалась дата послания Федеральному собранию - его могут перенести с декабря на февраль.

В-третьих, наконец, Путин якобы "определился" со своим участием в выборах президента и объявит о нем скорее всего в декабре, после официального назначения даты выборов.

Базовая концепция заключается в том, что глава государства сделает объявление уже после официального назначения выборов, поясняют три источника, близких к Кремлю. Скорее всего, это произойдет до съезда «Единой России» (состоится 22–23 декабря) и ежегодного Форума действий ОНФ, который также намечен на декабрь, говорит один из близких к администрации президента собеседников РБК. Источник, близкий к руководству ОНФ, уточнил, что форум пройдет во второй половине декабря. Однако есть вариант, который предполагает, что Путин может заявить о выдвижении в самом начале января, добавляет другой близкий к Кремлю источник РБК.



Предполагается, что кампания главы государства будет максимально короткой по времени, его победа не вызывает сомнений, поэтому нет необходимости торопиться с объявлением о готовности баллотироваться, поясняют собеседники РБК.

​Но больше всего комментаторов привлекла тема переноса послания. "Это ж неспроста" - заключили многие.

НЕЗЫГАРЬ

А это уже маленькая сенсация - ежегодное послание президента Федеральному собранию переносится с декабря 2017 года на 2018 год

Некоторые видят в возможном переносе стремление Путина превратить послание в "ударный" эпизод предвыборной кампании.

Аббас Галямов на телеканале Дождь:

«Я думаю, что в основе лежит дефицит идей. Просто пустым его оставить нельзя, Путин на это не пойдет, он умный человек. Просто идей не хватает. Он уже 20 лет у власти, он каждую хорошую идею говорил уже по 20 раз. У людей просто возникнет ощущение дежавю».

Ежегодное обращение президента Федеральному Собранию могут перенести на 2018 год. Получается, что выступление президента состоится практически накануне выборов в марте. Политолог Аббас Галлямов объяснил, чем может быть обоснован такой перенос

Наблюдатель

РБК сообщает о возможном переносе послания президента федеральному собранию с 2017 года на февраль 2018.

Единственное, что Путин может сказать в феврале-18, за месяц до выборов – это изложить непротиворечивую и полную картину нового политического устройства России после марта 2018, в котором как-то будут решены проблемы:

– “сохранения путинизма”

– Конституции

– преемника

– роли Путина в этой системе

– роли и места ближайшего окружения

Это будет “послание транзита”, то есть объявление о том, как вся эта система будет существовать дальше. Видимо, в декабре объявлять не готовы, а в феврале – уже будет пора. Поэтому в марте-18 выбирать будет предложено не Путина, а предложенную им модель дальнейшего устройства.

#мнение Марина Литвинович

​Беспощадный пиарщик:

Девочки, вот еще чудное. В воскресенье вечером через газету РБК произошел тщательно контролируемый вброс тщательно контролируемого слуха о том, что Владимир Владимирович дорогой перенес дату своего State of the Union на февраль. Мамкины политологи и комментаторы забеспокоились: что это? Он устал и он уходит? Девочки, расслабьтесь. Мамкиным комментаторам подбросили еды на недельку: а то как же это получается, бабки апэшечка платит, а комментариев толковых как не было, так и нет. А потом, вы посмотрите — Владимир Владимирович на этом спине (отчет об успехах, планы на будущие успехи) въедет в март 2018 года на рейтинге 70+. Что и требовалось. А вы сразу о плохом подумали...

Политджойстик:

Не было никакого переноса времени Послания. Нынче оно изначально задумывалось в совмещенном формате: и для традиционного ежегодного обращения к ФС, и для подведения итогов работы Путина на посту Президента этого срока и для оглашения его видения будущего. И сделать это планировалось после регистрации кандидатов.

Другие, наоборот, считают, что ударным будет что-то другое, а послание пройдет рутинно.

Александр Морозов

ежегодная речь в Георгиевском зале перед так наз. "элитой" под названием "Послание Федеральному собранию" два первых срока Путина зачитывалась в мае (в 2007 году Путин ее подвинул на апрель).

Медведев, придя в 2008 году, сдвинул ее на ноябрь. В 2009 году она у него сдвинулась на декабрь. Путин, вернувшись в 2012 году последовал за Медведевым и стал произносить ее в декабре. 2012-2015 она была в декабре, в 2016 сдвинулась на неделю - на последний день ноября.

Сегодня РБК сообщает, что Путин в этот раз сдвигает ее с декабря - на начало 2018 года. Таким образом, программной речью Путина на входе в избирательную кампанию будет его выступление на расширенной коллегии ФСБ, посвященной 100-летию КГБ СССР - 25 декабря. Здесь и будет сказано все то, что нам всем следует знать о государстве и его будущем.

А "собор дремлющих" (то есть "поместный собор путинского правящего класса" в Георгиевском зале) будет уже после Рождества.

Третьи указывают на конституцию, где говорится, что президент должен выступать с посланиями ежегодно (а в этом году послания еще не было).

Пул N3:

Песков: Решение о дате Послания федеральному собранию принимает президент. Когда это произойдет, мы вас известим.

Значит, могут, действительно, перенести с декабря на начало 2018 года.

Но тогда в 2017 году Послания не будет, что противоречит самому его статусу как ежегодному.

Эксперты в самом материале РБК настаивают на том, что ежегодность послания не означает, что с ним непременно нужно выступать каждый календарный год.

Слово «ежегодно» в данном случае необязательно трактовать так, что президент непременно должен зачитывать послание строго раз в год, говорит политолог Николай Миронов. «Если исходить из человеческой логики, то ничего страшного в этом [переносе послания] нет — не выступит Путин в декабре, выступит в феврале. Не такой большой разрыв во времени», — считает эксперт.



Что касается причин переноса послания, то, по мнению Миронова, скорее всего, «выстраивается логика кампании»: «В декабре и так будет много информационных поводов. Например, объявление Путина об участии в выборах, с которым он до сих пор тянет. Это будет обсуждаться политологами, политиками, другими медийными фигурами», — рассуждает эксперт. Еще одно событие — ежегодная пресс-конференция президента, добавляет Миронов. «Январь — мертвый месяц (с медийной точки зрения), при этом февраль — это как раз незадолго до выборов (состоятся 18 марта). Соответственно, в послании Путин сделает ряд программных заявлений», — констатирует эксперт.



С электоральной точки зрения решение о переносе ежегодного послания на начало следующего года может быть связано с необходимостью расставить правильные акценты и сформировать президентскую повестку ближе к дате выборов, считает политконсультант Константин Листратов. «Чем ближе будет послание к выборам, тем сильнее его информационная и политическая эффективность», — полагает эксперт.



Четвертые, наконец, считают, что Путин вовсе не пойдет на выборы, потому и тянет с посланием.

Выборы президента России:

По нашей информации Путин не будет участвовать в выборах, это сообщили нашему каналу анонимные источники в АП. Именно с этим связаны задержки всех обычных протокольных действий, которые по российской политической традиции происходят в год, предшествующий выборам: в АП меняют конфигурацию и последовательность действий, чтобы как-то заполнить вакуум и дать понять элитам что "всё под контролем". На самом деле, это не так: вариантов развития событий более чем достаточно и управляющие внутренней политикой никак не могут остановиться ни на одном. Конечно, на Путина продолжится давление, в том числе публичное в виде слива компромата, его окружения с целью заставить его участвовать в выборах, потому что он гарантирует им неприкосновенность и статус-кво, а также выгодное положение vis-a-vis конкурентов, но главный императив становится всё более понятней: в конфигурации власти в 2018 году ВВП отсутствует, слишком уж тяжел груз допущенных ошибок. АП пытается найти фигуру, если не равную по масштабу, то хотя бы внушающую всем ужас, но пока всё бестолку: политическая поляна зачищена под ноль, остались одни карлики...

Но большинство склонно думать иначе и обсуждает скорее модальности выдвижения Путина, а не его гипотетическое невыдвижение.

Кстати!

Самовыдвижение также подтверждает появление движения "Команда Путина", к которому сегодня подключился шахматист Карякин. ВВП - кандидат не от партии жуликов и воров, он кандидат от народа.

Стремление Путина сделать кампанию максимально короткой бросается в глаза.

Николай Травкин

Числа 15 марта объявить о согласии на выдвижение, 3-4 денька дать на всенародное ликование и поддержку, и 19 марта объявить результат.

Товарищи! В свете всего вышеизложенного считал бы необходимым одобрить и поддержать информацию от надёжных кремлёвских источников о переносе Послания Президента РФ Федеральному Собранию на следующий год.

А лучше и вообще упразднить это Послание. Вместе с Федеральным Собранием. Хватит заниматься говорильней. Дело делать надо!

Философский комментарий соратника Владислава Суркова подводит (временную) черту под обсуждением.

Алексей Чеснаков

Наступает важное время. Время отказа от лишних смыслов.

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