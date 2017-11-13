23 страны Евросоюза расширили сотрудничество в оборонной сфере

23 страны Евросоюза подписали документ о расширении постоянного сотрудничества в военной и оборонной сферах. Решение принято по итогам встречи глав министерств иностранных дел и министерств обороны стран ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета Евросоюза.

Соглашение не подписали Дания, Ирландия, Мальта, Португалия и Великобритании, которая намерена покинуть ЕС в марте 2019 года. Эти страны могут присоединиться к соглашению позже. После подписания документ направили верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерике Могерини и Совету ЕС.

Подписанное соглашение предусматривает регулярное увеличение бюджета на оборону, а также участие в совместных военных проектах. По данным германского издания Welt, 20 процентов общих расходов на оборону всех стран-членов должны быть вложены в инвестиции, а 2 процента - в исследования и разработки.

Welt отмечает, что 47 проектов для усиления сотрудничества уже готовы. В ближайшие недели участники договорятся ещё о десяти. Каждая страна должна участвовать хотя бы в одном совместном проекте. В частности, они будут включать центры повышения качества для учебных миссий, передачу данных между военными разведками, ускоренное передвижения военной техники по Европе и развертываемые военные госпитали.

Соглашение должно быть одобрено 11 декабря на встрече Совета Евросоюза. С этого дня начнётся официальное начало сотрудничества.