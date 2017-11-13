Блогера из Твери осудили за пост об украинских беженцах

Блогер из Твери Анатолий Плешанов получил год условного лишения свободы за пост в социальной сети "ВКонтакте", в котором выразил недовольство тем, что Россия тратит налоги граждан на оказание поддержки украинским беженцам. Эта запись была опубликована Плешановым в 2014 году в группе "Конаково и Конаковский район". Блогер в тот момент находился в Санкт-Петербурге, поэтому дело в отношении него рассматривал местный суд. 13 ноября 25-летнего Плешанова признали виновным по статье о "возбуждении ненависти либо вражды" и приговорили к году условного лишения свободы. Об этом сообщает "Фонтанка". Издание отмечает, что делом Плешанова занималась ФСБ. Сам блогер заявил, что он "доволен приговором".

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В 2014 году после начала войны в Донбассе в Россию, по данным Федеральной миграционной службы, бежали более 800 тысяч украинских граждан. На питание и проживание беженцев были потрачены миллионы рублей. При этом известно, что многие граждане Украины столкнулись с проблемами в России – им не предоставили обещанное жилье и работу.

За последние годы в России за записи, комментарии и репосты в социальных сетях были осуждены сотни человек, в их числе оппозиционные активисты и их сторонники. В большинстве случаев уголовные дела возбуждаются за публикации в российской социальной сети "ВКонтакте".