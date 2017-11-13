Путин и Эрдоган заявили о полном восстановлении отношений

В Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и президент Турции Реджепа Эрдогана. Путин заявил, что отношения России и Турции можно считать восстановленными практически в полном объеме.

Путин сказал, что если в 2016 году товарооборот между Россией и Турцией снизился на 30 процентов, то в текущем году объем взаимной торговли только за первые 9 месяцев вырос на 38 процентов. Путин добавил, что РФ и Турция продолжают плотную работу практически по всем направлениям, в том числе по безопасности, сирийскому урегулированию.

Ранее президент Турции предложил России и США вывести свои военные контингенты из Сирии после совместного заявления президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа о том, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Об этом турецкий лидер заявил в понедельник в Стамбуле перед вылетом в Россию.

Отношения между Россией и Турцией сильно испортились после того, как в ноябре 2015 года турецкие военно-воздушные силы сбили российский военный самолет вблизи сирийской границы. Однако Путин и Эрдоган предприняли шаги по налаживанию связей. Вместе с Ираном они провели серию переговоров по Сирии в столице Казахстана Астане. Обращаясь к журналистам в Стамбуле 13 ноября перед отъездом в Сочи, Эрдоган назвал Путина "мой дорогой друг".

Кремль сообщил, что Путин и Эрдоган планируют обсудить региональные и международные проблемы, в том числе "совместную борьбу с терроризмом", и усилия по прекращению более чем шестилетней войны в Сирии.