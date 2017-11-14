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Кредит в довесок и навсегда. Эфир в 21:05

Судебные приставы описывают имущество у должников

Медицинские услуги, косметические процедуры, языковые курсы, чудо-предметы и все это с огромными скидками, а то и вовсе бесплатно. Нужно только прийти, захватив с собой паспорт. Суды по всей России рассматривают сотни исков граждан, которые шли получить подарок или бесплатную услугу, а остались с многотысячными кредитами на руках.

Как недобросовестные предприниматели находят покупателей на свои товары и услуги и можно ли избавиться от навязанного кредита?

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