В Петербурге прошла акция памяти антифашиста Тимура Качаравы

В Санкт-Петербурге у магазина "Буквоед" на Лиговском проспекте вечером 13 ноября можно было заметить около 20 человек, на самом деле тех, кто пришел вспомнить Тимура Качараву, было гораздо больше: люди начали приносить сюда цветы и свечи с 6 часов вечера, одни уходили, другие приходили.

Помнить Тимура Качараву очень важно, – считает антифашистка Елена, прежде всего потому, что убитых антифашистов очень много – а вот убитых фашистов припомнить трудно. По сведениям Елены, убийца Тимура уже вышел на свободу, и ничто не говорит о том, что он поменял свои взгляды. Елена считает, что такие люди очень опасны.

Объявлений об акции памяти нигде не было, но люди каждый год приходят на место убийства Тимура без напоминаний, некоторые встают в одиночные пикеты. Пришла сюда и сотрудница петербургского Научно-информационного центра "Мемориал" Евгения Кулакова, которая считает очень важным помнить всех, кто погиб от нацистского насилия.

Раньше в память о Качараве проходили не только пикеты, но и марши, но в последние годы городские власти перестали согласовывать эти акции. Впрочем, по мнению Евгении Кулаковой, в том формате, в каком они проходят сейчас – молчаливое присутствие у магазина "Буквоед", цветы, свечи и портреты – они и не нуждаются в согласовании.

20-летний студент, музыкант, антифашист, Тимур Качарава был убит 12 лет назад группой неонацистов, он получил 6 ножевых ударов и умер на месте. У него было много друзей – и по его рок-группе, и по группе “Еда вместо бомб”, участником которой он был. В день своей гибели, 13 ноября 2005 года он как раз возвращался после раздачи бездомным вегетарианской или веганской еды – в этом и состояла деятельность группы. Почтить память Тимура Качаравы пришли его друзья, родители, активисты и просто люди антифашистских взглядов.