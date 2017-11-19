Tõnis Mägi: такого не обстругать

Хедлайнер сорок третьего выпуска программы "Музыка на Свободе" – эстонский певец Тынис Мяги, некогда горделиво сиявший на советском эстрадном небосклоне, словно медаль. Рок-критик Артемий Троицкий разъясняет, каким образом исполнитель легкомысленных шлягеров превратился в крупного мастера песни гражданского звучания.

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Далеко идти за материалами сегодняшнего выпуска программы мне не пришлось, поскольку живу я в основном, если не считать многочисленных путешествий и вылазок, в городе Таллине. А рядом, в маленьком курортном городке Эльва на юге страны, живет Тынис Мяги, и имя это всем – во всяком случае тем из вас, кто помнит 70-е и 80-е годы, – знакомо. Тынис Мяги – популярный эстрадный певец (наряду с Яаком Йоалой, были в позднем Советском Союзе два эстонских соловья), который собирал переполненные концертные залы, имел громкий успех на телевидении и радио, пел хитовые песни, которые писали для него известные московские и ленинградские композиторы. Давид Тухманов, например, сочинил для Тыниса Мяги эстрадный боевик "Олимпиада-80" и душераздирающий шлягер "Остановите музыку", покойный Виктор Резников написал для эстонского исполнителя композицию "Мой дворик", Владимир Шаинский – песню "Детектив"...

Однако, как его ни обстругивала советская эстрада, банальным попсовым вокалистом Тынис Мяги не стал. Когда артист вырвался, наконец, на оперативный простор, он стал записывать собственные альбомы с собственной музыкой, сильно отличавшейся от тех песен, к которым в его исполнении мы привыкли. Не так давно вышел альбом-сборник, который называется "Неизвестный Тынис Мяги", и как раз этого неизвестного, во всяком случае российскому слушателю, Мяги я и хотел бы вам сейчас представить. Эти записи пойдут в хронологическом порядке. Начнем с первого авторского альбома "Тынис" 1990 года и песни под названием "Новый Иерусалим". Сопровождает певца группа "777".

Гастролировать по просторам Советского Союза Мяги перестал в 1987 году: ему это и надоело, и пить приходилось много, и вообще он уже очень устал и не совсем понимал, для чего вся эта пахота (это я просто пересказываю содержание наших с Тынисом разговоров). Деньги его также перестали в такой степени интересовать, поэтому он вернулся на родину, чтобы влиться в песенно-политическое движение. Была в Эстонии такая история под названием "Поющая революция" – когда собиралось до 300 тысяч человек на Певческом поле в Таллине и пели они национальные песни, старые гимны, новый свободолюбивый рок, и все это шло в том русле, что пора, ребята, нам становиться независимой страной – что и произошло в 1991 году.

Тынис Мяги на Певческом поле в Таллине в 2014 году

Теперь на очереди – 2003 год, когда у Тыниса Мяги вышел следующий альбом, спустя 13 лет после "Тыниса", под названием "Сириус". Это пластинка совсем не эстрадная, это практически прогрессив-рок. И с альбома "Сириус" послушаем сейчас песню "День мандаринов".

Вернусь к началу карьеры Тыниса. Он родился в 1948 году, начал играть в рок-группе в возрасте 17 лет, группа называлась "Юуниорид". Потом была группа "Рютмикуд", 1966 год. Потом он отслужил два года в Советской армии, затем выступал в ансамблях "Балтика", "Лайне" и так далее. Тогда-то, в конце 70-х, его и заприметили советские композиторы, отчаянно искавшие альтернативы Иосифу Кобзону и Льву Лещенко. Молодой, длинноволосый, с хрипловатым блюзовым голосом и легким акцентом, Тынис для этой роли подошел идеально. Продолжаем знакомиться с его дискографией. Пятый альбом вышел в 2006 году, был записан с группой под названием 2teist, и так же этот альбом и назывался. Композиция Tsirkuses.

У Тыниса Мяги было немало аккомпанирующих групп. Наверное, самая известная из них – Muusik Seif, альбом которой в 1983 году вышел даже на фирме грамзаписи "Мелодия". Вторая по продолжительности работы в ней Тыниса Мяги группа – Ultima Thule во главе с прекраснейшим гитаристом Рихо Сибулом. С Ultima Thule Тынис Мяги продолжает выступать по сей день – то есть уже, наверное, лет 20. Последний концертный тур в России Мяги провел в 1987 году, после этого выступал в этой стране всего четыре раза, три раза в Петербурге, один раз в Москве на сборном концерте "Ретро ФМ", причем пел вживую, как делает это абсолютно всегда. Следующая композиция – "Скульптор" с шестого альбома Тыниса Мяги, производства 2011 года. Альбом называется (предлагаю один из возможных переводов) "Каменный смех".

Помимо того что Мяги поет, он является еще и довольно активным общественным деятелем: в частности, вступил в начале нулевых годов в партию "зеленых", и во многом благодаря ему эта партия прошла в парламент. Если говорить о музыкальном стиле Тыниса Мяги, то он, конечно, не рокер, он скорее певец в стиле соул. Также ему близок романс, любит он песни, где можно показать голос и предельно раскрыть свои чувства. Вот примерно в таком духе – заключительная песня в сегодняшней программе в исполнении Тыниса Мяги, записанная специально для сборника "Неизвестный Тынис Мяги". Это работа 2015 года с эстонским композитором и электронщиком Свеном Грюнбергом, называется она "Кондор".

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 43):

1. Dirty Projectors (USA). Death Spiral, LP Dirty Protectors

2. Emel (Tunisia/USA). Princess Melancholy, LP Ensen

3. Federspiel (Austria). Die Melancholische Ballerina, LP Smaragd

4. Unloved (UK/USA). After Dinner, LP Guilty of Love

5. Tõnis Mägi & 777 (Estonia). Uus Jeruusalemm, LP Tundmatu Tõnis Mägi

6. Tõnis Mägi (Estonia). Maamdariinispäev, LP Tundmatu Tõnis Mägi

7. Tõnis Mägi & 2Teist (Estonia). Tsirkuses, LP Tundmatu Tõnis Mägi​

8. Tõnis Mägi (Estonia). Skulptor, LP Tundmatu Tõnis Mägi

9. Tõnis Mägi & Sven Grünberg (Estonia). Kondor, LP Tundmatu Tõnis Mägi

10. Dee p Throat Choir (UK). Burning, LP Be OK

11. Money Chicha (USA/Mexico). Lamento en la Selva, LP Echo en Mexico