В США увеличилось число преступлений на почве ненависти

Число преступлений, совершенных на почве ненависти в Соединенных Штатах, возросло в 2016 году. Об этом в ежегодном отчете сообщает Федеральное бюро расследований, отмечая, что объектами нападений становятся афганцы, евреи и мусульмане, которые пострадали во многих случаях.

В прошлом году было зарегистрировано 6121 преступлений на почве ненависти, что почти на 5 процентов больше, чем в 2015 году, и на 10 процентов больше, чем в 2014 году, говорится в отчете Статистического отдела Федерального бюро расследований по делам о преступлениях на почве ненависти. В докладе говорится, что афро-американцы подвергались примерно половине из 3489 инцидентов, основанных на расовой, этнической или родословной принадлежности. Далее следуют белые, из которых пострадали 720 человек.

Около половины из 1 273 инцидентов, связаны с религией, были направлены против евреев. Мусульмане 307 раз становились объектами преступлениями на почве религиозной ненависти, что на 19 процентов больше, чем в 2015 году, и что свидетельствует об удвоении в 2014 году. Произошло также 1 076 инцидентов с участием лесбиянок, геев, бисексуалов или транссексуалов, причем почти две трети преступлений были нацелены на гомосексуалистов.

В результате преступлений, совершенных в прошлом году, было совершено девять убийств и 24 изнасилования, говорится в докладе. Из 5 770 известных преступников 46 процентов были белыми, а 26 процентов были афро-американцами.

Доклад основан на данных, добровольно представленных примерно 15 тысячами подразделений правоохранительных органов США.