Премьер Великобритании: "Надеюсь, однажды Россия выберет другой путь"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что правительство сохранит свою приверженность защите Европы и после выхода из ЕС и обвинила Россию в военной агрессии и вмешательстве в выборы. Премьер-министр сказала, что Британия будет продолжать оказывать помощь государствам, которые стали жертвами агрессии.

Мэй обвинила Россию в разжигании насилия на востоке Украины, неоднократном нарушении национального воздушного пространства нескольких европейских стран и в проведении кампании кибератак. Она также обвинила Россию в том, что она вмешивается в выборы и взломала сайт министерства обороны Дании, парламента Германии и в том, что государственные средства массовой информации РФ подделывают истории и фотографические изображения в попытке подорвать западные учреждения. Премьер-министр заявила, что правительство работает над реформированием НАТО с тем, чтобы союз мог лучше противодействовать российской враждебности и активизировать военную и экономическую поддержку Украине.

"Мы предпримем необходимые меры для противодействия российской деятельности", - заявила премьер-министр. Она также отметила, что хочет улучшить отношения с Россией, если та будет способствовать укреплению мира. "Россия может, и я надеюсь, однажды она выберет другой путь", - сказала она. "Но пока Россия этого не делает, мы будем действовать сообща, чтобы защитить наши интересы и международный порядок".

"Великобритания будет безоговорочно привержена поддержанию безопасности в Европе", - сказала Мэй в своей речи в Гилдхолле в финансовом районе Лондона. "Всеобъемлющее новое экономическое партнерство, которого мы добиваемся, будет зависеть от нашей общей приверженности открытости экономики и свободному обществу перед лицом тех, кто стремится подорвать это".

Великобритания имеет самой большой военный бюджет из государств ЕС, и ее дипломатические и разведывательные службы являются одними из самых крупных в Европе.