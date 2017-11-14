США: РФ отказывается обсуждать новую резолюцию о химоружии в Сирии

Соединенные Штаты заявляют, что Россия отказывается обсуждать новую американскую резолюцию о сирийском химическом оружии. Однако, как сообщило в понедельник агентство Reuters, Москва утверждает, что ведет с Вашингтоном переговоры о продлении мандата международной организации, расследующей факты применения химических средств в военных действиях в Сирии.

Американскую резолюцию поддерживает подавляющее большинство членов Совета Безопасности ООН. При этом, как отметил американский дипломат, США честно пытались отразить в документе позицию российской стороны.

Мандат на совместное расследование, проводящееся ООН и Организацией по запрещению химического оружия, истекает в пятницу. Ранее ОЗХО установила, что 4-го апреля в городе Хан-Шейхун, сирийская армия применила запрещенное отравляющее вещество нервно-паралитического действия зарин, жертвами которого стали несколько десятков человек. Дамаск отрицает, что подобная атака имела место.

Россия наложила вето на исходное предложение Соединенных Штатов от 24-го октября продлить мандат ООН и ОЗХО, сославшись на то, что желает сначала ознакомиться с выводами нового отчета о сирийском химоружии. После опубликования отчета Москва внесла в Совбез собственную резолюцию, отличную от американской. Представитель США назвал ее контрпродуктивной, поскольку она была обнародована без предварительных консультаций и не имеет никакой поддержки в Совете Безопасности.