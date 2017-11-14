В Иркутской области проверят сообщение о пытках в полиции

Следователи проверяют информацию Совета правозащитников Иркутской области о насилии в отношении жителя города Усолье-Сибирское Айдына Юсифова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР. По словам Юсифова, полицейские заставляли его дать взятку сотруднику ГИБДД.

Накануне жена Юсуфова рассказала Сибирь.Реалии, что вечером 9 ноября его задержали люди в масках. Они доставили Юсуфова в отделение полиции, стали его избивать, применяли электрошокер. От него требовали передать определенному сотруднику ГИБДД взятку в 13 тысяч рублей за водительские права. Юсифов не выдержал пыток и выполнил требования полицейских, но сотрудник ГИБДД деньги не взял.

Из полиции пострадавшего выпустили к полудню следующего дня. Он обратился в травмпункт, откуда его госпитализировали в травматологическое отделение с закрытой черепно-мозговой травмой. Накануне публикации правозащитников жена Юсифова обратилась в следственные органы с заявлением о насилии в отношении мужа со стороны сотрудников полиции.

Это уже не первое дело о превышении полномочий усольских полицейских: в прошлом январе сотрудники местного отделения пытались "раскрыть" убийство мужчины, несколько часов истязая его многодетную соседку. В начале этого года другой усольчанин пожаловался, что его пытали, требуя признания в крупной краже.