Урезонить Мединского

После своего нашумевшего выступления прошлой осенью Константин Райкин взял небольшую паузу.

Прошёл год, и Райкин снова на сцене с похожим номером. На "Дожде" можно найти его обращение к "театральному сообществу, зрителям и власти":

В течение всего года [в театре] идут прокурорские проверки. Одна, другая, они не выявили никаких серьезных нарушений. Там какие-то мелкие замечания, которые всегда бывают, но никаких серьезных нарушений они не выявили. А почему же тогда все-таки шесть этих проверок? Их причина — не желание навести порядок и дознаться до истины, а это месть и наказание, которым хочет подвергнуть меня и мой театр мой непосредственный начальник, министр культуры Владимир Мединский. Он не может мне простить моего высказывания на съезде Союза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра «Сатирикон». Просто вредит самым последовательным прицельным планомерным образом. Сейчас посягает на наше строительство: хочет его остановить, ему помешать. А остановить строительство и не дать этому театру въехать в свой дом — это значит его уничтожить. Сделать это в общем при его могуществе вполне не сложно сейчас. И это при том, что мы находимся в таком промежуточном состоянии (речь идет о реконструкции театра).

Поэтому я хочу просто обратиться ко всему театральному сообществу, к руководителям театров, к Союзу театральных деятелей, к его руководителям, к зрителям, в конце концов, театра «Сатирикон», которых за 30 лет его московского существования уже миллионы собралось, я думаю.

Я хочу обратиться к высоким властным инстанциям, которые находятся над Министерством культуры. Ну давайте, дорогие друзья, как-то урезоним нашего министра, понимаете, который просто целенаправленно, планомерно вредит государственному театру, которому скоро исполнится 80 лет, который создал Аркадий Райкин, которым я руковожу 30 лет, у этого театра есть очень серьезные заслуги, мне кажется, перед культурой отечественной.

Извините, я первый раз в жизни про это говорю, но у меня лично есть тоже заслуги благодаря этому театру перед отечественным театром. Я все-таки народный артист России, лауреат государственных премий, у меня два ордена за заслуги перед Отечеством, все эти высокие награды мне вручали три президента, среди них Владимир Владимирович Путин.

Я думаю, что мои скромные заслуги — они не меньше, а больше, чем заслуги этого начальника нравственности всея Руси, директора честности и доктора исторических и политических наук. Я думаю, что если мы всем миром, все вместе как-то сумеем его поставить на место, то я думаю, что будут благодарны не только театр «Сатирикон», но и многие деятели и учреждения культуры».

Варя Авдюшко:

Это крик отчаянья. И это не рисовка. Сатирикон, действительно, мягко и планомерно уничтожается. Без пыли, без шума, без громких судебных разбирательств. Состояние Константина Аркадьевича можно сравнить с состоянием обезумевшей от горя матери, у которой на глазах врачи намеренно залечивают до смерти ребёнка, лежащего в реанимации.

Лариса Родигина:

если почти 50 тысяч, посмотревших на Дожде этот ролик, придут к Министерству культуры - толк сразу будет. А Райкину нечего кичиться наградами перед Отечеством - все равно главной нет - никчемной ненаучной диссертации

Эдуард Лимонов:

Театральные деятели сварливее у нас всех наших творцов.

Не идиоты вроде и даже хозяйственные вопросы решают как-то, но вот сварливы до дури.

Сегодня опять вот пример Константин Райкин,- директор театра "Сатирикон" наехал на министра Мединского, мол тот не может ему простить какой-то его райкинский полив на министра,случившийся на каком-то съезде.

Якобы Мединский в отместку насылает теперь на Райкина все возможные и невозможные проверки.



Ну так чего же ты, Райкин не придержал свой рот, не имел бы сейчас проблем!



Вы там тесно задницами друг к другу на своих творческих вонючих посиделках трётесь, ругаетесь, и выносите свои ссоры и выливаете их на головы граждан.



Покойный Любимов просто борозду из ссор с актёрами вокруг себя плугом провёл.

Неустойчивые люди, не дай Бог таких соседей иметь.

Грязные рты у всех. И пафосные гримасы.



Таланту на гривеник а претензий на тыщи рублей.

Шекспиры вы наши !

Среди сетевых комментариев можно найти личные нападки на Райкина и даже подозрения в том, что он сам не очень честен.

Максим Кононенко:

очень удобно, кстати. <украл> бабки - и тут же выступаешь с обличением. а потом валишь всё на репрессии. одобряю, я бы тоже так делал, если бы <украл>.

Впрочем, не всегда они звучат серьёзно - подчас это пародия.

Лёля Шергова:

Травят Мединского, ужас, атмосфера ненависти.

Николай Кононов:

Либералы ели с руки, теперь им прокурорские проверки не нравятся, а что, интересно, они там строят в Марьиной роще?

Другие критики пеняют Райкину тем, что он не решается критиковать самого Путина, а ещё - демонстрировал свою лояльность государству!

Андрей Петров:

Вроде взрослый и умный человек.....при чем тут Мединский....тот рот боится открыть без команды сверху....(хотя все правильно, царь хороший, бояре плохие).....

Кирилл Шулика:

С одной стороны, если у тебя все хорошо, бояться прокуратуры особо нечего. С другой стороны, если ты неугоден, то правильно боишься, все равно что-то найдут. И проблема тут в Мединском лишь отчасти. Райкин на полуслове свое письмо оборвал.

Айдер Муждабаев:

Ты ж мой хороший ))) Его Величества придворный либералъ-с протестовать изволят! А захвату Крыма радовался, как ребёнок, рассказывал в интервью, как счастлив, что «Крым теперь русский». За три с лишним года после не извинился перед украинцами, крымскими татарами. Зато теперь, с таким счастьем и на свободе, едет к нам с гастролями в Киев! Встречайте 15 ноября, кажется. Он нам, неразумными малороссам, которые счастья аннексии Крыма не понимают, будет в моноспектакле стихи читать. Покупайте билеты, расплатимся за радость оккупации и десятки тысяч беженцев, миллионы переломанных судеб наличными в карман дяди Кости.